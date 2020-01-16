虎尾科大校長覺文郁（立右）指出，為促使技職教育與5G行動通訊結合與中華電信學院合作開設相關5G、大數據、人工智慧課程，將可大幅提升學生未來職場就業能力。（虎科大提供／許素惠雲林傳真）

簽署合作意向書後出席人員合影見證關鍵時刻。（虎科大提供／許素惠雲林傳真）

國立虎尾科技大學與中華電信學院下午簽訂合作意向書，進行5G智慧製造產業技術場域建置、無人機及農業科技應用相關研發與人才培訓，共同創造多元創新應用新市場。

中華電信學院院長洪維國指出，該公司致力於成為智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者，隨著技術演進，與時俱進跨入許多創新領域，如5G智慧製造、無人機、自駕車、智慧農業、人工智慧、大數據、物聯網、資訊安全等應用，投入大量人力與資源，強化夥伴生態圈，引領台灣產業發展，積極帶動台灣整體競爭力的提升。

洪維國說，為擴展5G應用商機，該學院積極扮演產官學研交流平台角色，建構成為5G應用的培訓、試驗及垂直展示場域，歡迎產官學研各界善用中華電信學院平台，共同攜手邁向5G新世代。

虎尾科大校長覺文郁指出，為促使技職教育與5G行動通訊結合，培訓未來5G相關技術專才，推展產學合作教學與實務訓練，落實學用合一與對焦企業目標，藉由5G與智慧製造、該校智慧製造等技術，以及航太維修科技和無人機優勢，可結合該校新成立的農業科技系在農業科技應用等各領域，透過場域建置培養學生進行智慧製造技術累積，協助考取無人機產業應用相關執照，與中華電信學院合作開設相關5G、大數據、人工智慧課程，將可大幅提升學生未來職場就業能力。

覺文郁舉例修車，未來可虛擬和實境結合，透過影響融入，由在異地的專業技師同步教導修理，只要依樣畫葫蘆就好。

雙方合作包含研究資源分享與交流、5G智慧製造、無人機應用與考照場域建置、自駕車應用、農業科技應用、產業專班等。因應5G時代來臨聚焦應用面新興科技領域，全力推動產業數位轉型升級，開拓更多前瞻應用數位商機，提升台灣5G智慧產業實力與創新能量。

(中時 )