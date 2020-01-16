公司賠錢或公司治理不佳的上市櫃公司，經理人卻領高薪的情況將強制揭露。金管會16日表示，若近三年曾出現稅後虧損、公司治理評鑑後20％、遭變更交易的上市櫃公司，將在今年年報上個別揭露酬金最高前五名的主管姓名、酬金等資訊，以過去資料試算，約有近600家上市櫃公司「肥貓」恐現形。

第二是公開發行公司近三年個體或個別財報只要有一年出現稅後虧損、上市櫃公司治理評鑑排名最後20％，及上市櫃公司非主管的全時員工平均薪資低於50萬元等三類公司，其董事及監察人酬金必須在年報中個別揭露，證期局亦以2018年之前的資料試算，共有824家上市櫃公司必須個別揭露董監酬勞。

金管會已完成「公開發行公司年報應行記載事項準則」及「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」修正條文預告，確定今年上路，落入條件的公司今年在股東會年報上，就必須依新的方式揭露；證期局副局長蔡麗玲表示，這是比照國外作法，希望資訊充份揭露，至於股東看到這些酬金資訊，要如何表達意見，則是公司治理的範疇。

金管會表示，現行是二年內有一年稅後虧損者要個別揭露董監酬金，這次是增加為三年，另新增二大條件，如上市櫃公司治理最後20％，及非主管的全職員工平均薪水低於50萬元者，若以現行二年標準會有564家上市公司要公布個別董監酬勞，新辦法則會增加到824家，還不含公開發行公司的部分。

這次修正三大重點，一是強化公司治理部分，如公司董事長與總經理、或相當等級（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬 時，要在年報或者公開說明書上揭露原因、合理性、必要性及因應措施，這部分目前共有566家上市櫃公司董總是同一人。

第二是強化董監及高階經理人酬金透明度，現行個別董事酬金是採八級距，今年起將採取十級距，即現行是年酬金200萬元以下、200到 500萬元的二大級距，將細分為100萬元以下、100到200萬元（不含）、200萬（含）到350萬元、350萬元（含）到500萬元。

公司也應揭露獨立董事酬金給付政策，依所負擔的職責敘明與酬金 的關聯；同時要揭露董監、高階經理人來自母公司的酬金；揭露董事 會自我評鑑的資訊。

第三即是提升非財務資訊的揭露品質，如公司社會責任、受處罰資 訊對股東權益、證券價格有重大影響的資訊、會計師審計公費減少1 0％、庫藏股實際執行率、違反環保法規及勞動基準法的內容。

(工商 )