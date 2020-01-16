長江存儲（YMTC）於1月16日以「新十年，芯夢想，新格局」為主題召開了市場合作夥伴新春溝通會，向早期在市場佈局和生態合作上發揮關鍵價值的企業頒發了榮譽獎項NAND Flash控制IC廠群聯電子(8299) 獲頒「年度市場表現獎」及「年度生態夥伴獎」。

長江存儲除了肯定了群聯所帶來的市場真實回饋，也為後續產能提升奠定了堅實的基礎。長江存儲科技有限責任公司首席執行官楊士寧（Simon Yang）部分獲獎企業代表頒發了榮譽獎杯。長江存儲董事長暨紫光集團董事長兼首席執行官趙偉國、長江存儲執行董事暨紫光集團聯席總裁刁石京及長江存儲市場與銷售資深副總裁龔翊等也出席了活動。

楊士寧在頒獎詞中談到，自長江存儲量產64層3D NAND快閃記憶體到現在，市場總體給予了正面積極的評價，這令我們感到欣慰，背後更離不開合作夥伴的深度配合及終端市場的歷練。長江存儲的技術創新和品質可靠是通過與合作夥伴一起規模化量產贏得的，依靠各自研發、測試團隊的共同努力，來之不易。在此長江存儲感謝合作夥伴的信任和支援，希望一起為終端使用者帶來更大的價值。

市場研究機構Counterpoint研究總監James Yan表示，4G與5G共存階段帶來的對更大存儲和輸送量的需求。長江存儲的加入，讓消費電子終端廠商，尤其是手機廠商在元器件採購層面獲得更多自由度，讓廠家把更多的精力放在市場管道和產品設計中。

群聯董事長潘健成於獲獎時表示，群聯長期專注於快閃記憶體主控的開發與存儲方案的整合，透過群聯自有技術與IP，整合長江存儲創新的Xtacking技術的3D NAND快閃記憶體，能快速的將存儲產品整合及導入市場，協助擴大市場的應用與普及率。長江存儲與群聯不僅是NAND原廠與控制晶片IC廠的關係，更是技術、產品、應用及市場等全方位的長期夥伴關係。

潘健成也指出，除了自有IP及主控開發以外，群聯自韌體開發、PCBA設計整合、產品包裝及外觀設計、至生產製造等的完整供應鏈管理，全球首創且僅此一家。透過這些技術與經驗，群聯將攜手與長江存儲共同協助加速市場各種應用平臺的開發。

此外，今年群聯推出「快閃記憶體主控暨存儲資源分享平臺大聯盟」，也將聯手長江存儲、NAND控制晶片廠、系統整合廠、至下游的應用平臺，建構起最完整的國產快閃記憶體產業生態鏈，協助產業各階層價值鏈的廠商共用研發資源、加速產品與系統開發、最後導入市場量產化。

(工商 )