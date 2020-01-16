倫元投顧分析師陳學進表示，台股16日震盪拉回，終場下跌24.95點，跌幅0.21％，收在12,066.93點，反觀櫃買指數震盪走揚，表現相對強勢，終場上漲0.4點，漲幅0.27％，以149.94點作收。

三大法人方面，外資續賣45.21億元，投信轉買2.74億元，自營商轉買7.02億元，外資於台指期貨市場上同步減碼5,300口多單，累計淨多單部位為31,449口，心態呈現中性偏多不變。

農曆春節封關前夕，受台積電等權值股下殺壓抑，大盤近期於12,197點關前再次震盪拉回，然多頭格局不變下，績優股走勢並未因年假效應而轉變，持續上演輪動狂飆的盛況，顯見內外資法人、壽險資金、中實戶及政府基金心態積極偏多不變前，後市行情仍不容小覷。

個股方面，本周納入投資組合的國揚，三大建案即將完工交屋，業績可望邁向高峰，加上受惠大南港案題材激勵，16日股價持續放量大漲，續創波段新高，後市量價不失控且守穩10日線或月線，大漲再創新高的機會可期。

此外，記憶體愛普與群聯、被動元件導電漿廠勤凱、光學眼鏡業者大學光、資產股國揚及國產、導光板廠茂林-KY、高速介面控制晶片廠祥碩、伺服器機殼廠勤誠、軸承廠新日興及Mini LED概念股億光等個股16日同樣表現強勁，甚至亮燈漲停再創新高。

台股多頭趨勢能否延續，取決於全球與國內經濟成長及內外資法人作價的心態而定，隨中美第一階段貿易協議15日於華府完成簽署，全球及國內經濟有望維持穩健成長，大盤若守穩前低11,777點關鍵支撐不破，後市保持偏多看待，投資人只要選對趨勢、產業及股票，獲利可期。

(工商 )