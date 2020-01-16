華冠投顧分析師吳官隆表示，中美第一階段協議正式完成簽署，激勵美股道瓊指數15日上漲90點，收在29,030點，然亞股17日僅日股與韓股收漲，上證指數下跌0.52％，以3,074點作收，亞股普遍面臨利多出盡，漲勢受到壓抑。

台股方面，由中美晶與環球晶收近期高點激勵，櫃買指數16日終場上漲0.27％，反觀加權指數收黑，所幸呈現開低走高的小紅棒，終場跌幅為24點，以12,066點作收。

個股方面，本周納入投資組合的永冠-KY，蔡陣營概念股受惠勝選慶祝，KD值於57附近轉強後，儘管16日呈現縮量小漲，收在64元，預期17日仍有望帶量上攻。

類股方面，16日風電、矽晶圓、被動元件及光學鏡頭收漲外，IC設計也止跌回穩，電子通路、電子零組件、食品及營造類股表現也相對強勢。

操作方面，櫃買指數雖小幅上漲，但面臨封關日在即，現階段宜保持觀望態度，印刷電路板（PCB）與IC設計族群也要觀察17日量能是否失控，考慮分批賣出，建議投資人年前操作應看好後市走勢，視情況做部分減碼。

(工商 )