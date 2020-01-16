聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，農曆封關將至，台股買盤相對清淡，加上中美第一階協議段15日完成簽署後，似有利多出盡的意味，惟部分個股表現仍相當亮眼。

距離封關僅剩2個交易日，預期多數法人不會再大量買進大型權值股，因此在市場資金充沛下，較為落後的中小型電子股反而有望獲資金轉入，產業焦點持續聚焦CMOS感測元件（CIS）、真無線藍芽耳機（TWS）、摺疊手機及光通訊等。

個股方面，本周納入投資組合的新日興，外資開始調節後，雖投信買盤接棒，但以中線格局觀察，股價乖離偏大，建議中長線的投資人待股價拉回至140～145元間再重新進場布局。

操作方面，連假期間存有系統性風險，持股比例偏高的投資人，建議可搭配黃金及原油等避險性商品，以規避長假間的黑天鵝。

至於個股能否抱過年則需檢視兩大重點，其一，連假期間如遭遇黑天鵝是否抗跌？其二，短線受國際影響下跌後，中線股價是否能回到原有價格？基於上述重點，兼備基本面、低基期、法人認養等條件的個股，抱過年的價值相對較高。

(工商 )