修杰楷第二年擔任家扶基金會「打開家門 讓愛住進來」代言人，協助寄養家庭招募，巧的是，宣傳影片中的女兒，也恰巧是他在TVBS《天堂的微笑》裡的女兒，他16日受訪時表示，其實是先拍這宣傳影片，才拍《天堂》，剛好再遇到同一個「女兒」，真的很巧合！至於現實生活中兩個女兒咘咘、Bo妞，日前也跟他一起看他主演的《天堂的微笑》，但她們的反應竟然是「我不要看爸爸演戲」！

修杰楷出席家扶基金會公益活動。（家扶基金會提供）

原來，咘咘與Bo妞在家很少有機會可以看電視，那天一見到爸爸正坐在電視機前，覺得超神奇，馬上湊過去，但兩個異口同聲說「我不要看爸爸演戲」，只想看她們想要看的卡通。對於親爸不如佩佩豬等卡通，修杰楷自嘲：「我應該去兒童台的！創造讓她們崇拜我的機會！不然叫馬鈴薯哥哥好了！」

修杰楷出席家扶基金會公益活動。（林淑娟攝）

他說，其實兩個女兒都太小，還無法理解他拍的影片或電視劇，例如他為家扶拍的公益短片，小孩只會問「那為什麼他們沒有爸爸媽媽？」就算解釋，她們也只會繼續問「為什麼」。看他在劇中哭了，也會問「為什麼爸爸要難過？」、「為什麼演戲要難過」。下週就是農曆新年，修杰楷說，過年會先陪家人吃飯，包紅包慰勞他們這一年的辛苦，也可能會帶小孩出去玩一趟，畢竟一直關在家裡也不是好選擇，誰家有空就去誰家搭伙。

(中時 )