科學家表示，全球暖化危機正在發生，除了氣溫上升，海洋溫度也正在以史無前例的速度上升當中，有多嚴重呢?差不多是每秒有5個原子彈在海裡引爆!

生活科學(Live Science)報導，一支國際科學家團隊在分析了從1950年代至2019年的數據之後，他們表示，2019年世界海洋的平均溫度，比1981~2010年的平均溫度，要高了0.075攝氏度，這看起來雖然似乎不是很大，但是一但考慮到海洋水體的巨大量，增加這麼小的溫度，等於是流入2280兆兆焦耳(228,000,000,000,000,000,000,000J)的熱量，他們將研究結論發表在大氣科學進展(Advances in Atmospheric Sciences)上。

國際氣候與環境科學中心副教授程立靜（Lijing Cheng）表示，如此龐大的熱量，相於過去25年間有36億個廣島原子彈爆炸，也就是每秒都有5個原子彈在海裡引爆。

她說：「除了人為排放的熱量，沒有其他合理的解釋，能說明這種升溫。」

程立靜與研究小組為了分析海洋的溫度變化，引用了許多不同單位的測量設備，其中包括3800個飄散在整個海洋中的浮標，能夠監測從海面到2,000公尺下的海水均溫。

他們將1987年至2019年期間的數據，與1955年至1986年之間的數據進行了比較，結果發現，海洋在最近的時間裡，變暖了450％，1950年代科學家開始進行海溫測量以來，過去十年來海洋一直是最溫暖的。

研究人員寫道，海洋大多數時候都會吸收氣候中大部分多餘熱量，因此海洋是很好的地球恆溫裝置，與陸地相比，海洋吸收了超過90％的多餘熱量。但是它也有極限，當海洋無法再吸收多餘熱量時，就會以更大的蒸發量反饋給環境，也就形成更加極端的天氣、海平面上升以及對海洋動物的傷害。

明尼蘇達州聖湯馬斯大學(University of St. Thomas)氣候科學教授約翰‧亞伯拉罕（John Abraham）表示：「全球暖化是真實的，而且越來越嚴重。目前所見到的環境災難，還僅僅是冰山一角。」

(中時電子報)