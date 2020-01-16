金曲歌后蔡健雅（Tanya）睽違2年，16日宣布五度攻蛋，即將在5月9日於台北小巨蛋舉辦《給世界最悠長的吻》2020巡迴演唱會，為創作專輯《我要給世界最悠長的濕吻》延伸出大型個唱。此外過去總給人神秘色彩的她，即日起更在臉書粉絲頁開啟「Tanya私密粉絲聊天室」功能，將跟歌迷在聊天室互動，好消息讓許多粉絲相當期待。

睽違兩年蔡健雅將五度攻蛋。（大地風提供）

繼2018年初以「列穆尼亞演唱會Rebirth重生」台北最終場後，蔡健雅推出《我要給世界最悠長的濕吻》專輯，該張專輯堪稱是她再進化之作，「近幾年開始學會面對自己各種面向，接受完美與不完美的自己」，重新找回生活節奏，更懂得以自如的態度面對外在一切，也更敢於表現自己的愛與熱情。

近年蔡健雅陸續養了2隻貓咪，包括大女兒「舒碧」（Choupi）、小兒子「嚕路」（Loulou），2個相差3個月，她形容貓女兒是高冷公主，不太主動親近人、但氣質高雅。兒子則是小可愛，有老么愛撒嬌的習性，愛貓的她更幫他們開IG，不時分享愛貓照片和影片。

蔡健雅為了和粉絲拉近距離，即日起在臉書粉絲頁開啟「Tanya私密粉絲聊天室」功能。（大地風提供）

回憶剛領養老二時，老大有點吃醋，甚至有點輕微憂鬱，蔡健雅因此付出更多愛「我常常靠近舒碧，不斷溫柔的跟她講話，讓她知道媽媽是很愛她、重視她的」；不過弟弟近期放膽直接尿在蔡健雅新買的昂貴床單上，帶去看獸醫才發現弟弟在發情，隔天立刻幫他結紮。今年跨年夜她也與兩隻愛貓坐在家中耶誕樹旁眺望101煙火，共度跨年時光。接下來將為《給世界最悠長的吻》台北站閉關籌備，趁著農曆年她將飛往摩洛哥和巴黎渡假，享受春節假期。

(中時 )