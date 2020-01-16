潘越雲繼前年與齊豫攜手踏上台北小巨蛋，去年底推出最新台語數位單曲〈感謝〉，並考進師大流行音樂學系攻讀碩士，以及在文化大學擔任客座教授，生活充實的她，宣布將於4月18日於台北國際會議中心舉行「經典．潘越雲2020巡迴演唱會」，獻給所有支持的歌迷。

潘越雲在樂壇好歌無數，今年展開全新巡演，她希望將演唱會作為獻給歌迷最好的禮物。（海樂影業提供）

為了全新巡演，潘越雲相當興奮，從11月便開始積極健身練唱，並參與選歌地獄，在近百首歌曲中選出經典的歌單，由於太難抉擇，潘越雲更提議「還是我們辦兩天，一天唱國語一天唱台語，把歌都唱完」，沒想到此提議遭導演否決，堅持辦一場經典饗宴就好。

潘越雲的經典動人歌曲，近年仍持續唱入年輕人心中，包括電視劇《俗女養成記》重新詮釋〈純情青春夢〉，饒舌歌手RPG與小辣椒RĒD°芮德合作推出新作〈So In Love With You〉，副歌取樣潘越雲的經典之作〈情字這條路〉，熟悉的節奏讓許多長輩都能跟著哼上幾句。

潘越雲將於4月18日於台北國際會議中心舉行「經典．潘越雲2020巡迴演唱會」。（海樂影業提供）

潘越雲在樂壇好歌無數，此次再度展開巡演，她要將演唱會作為獻給歌迷最好的禮物，她說：「踏入歌壇以來這段時間，十分感謝所有粉絲的支持，她要陪歌迷一輩子唱下去」。演唱會門票選在年前開賣，希望能成為今年親子團圓時的熱門話題，無論是送給長輩當年節禮物，或是邀父母一起來聽，藉由音樂聯繫起家人間的情誼。「經典．潘越雲」2020巡迴演唱會將在1月19日中午12點於KKTIX和全家FAMIPORT機台啟售。

(中時 )