導演李中、張允曦（小8）近日上資深媒體人鄭偉柏與瑪麗主持的MOMO綜合台節目「E!Studio藝鏡到底」宣傳賀歲新片《喜從天降》。導演李中爆料她開拍第一天的第一場戲是在豪宅的回收室挖寶，結果她竟然NG了21次，讓李中直呼：「她想要展現女主角的喜劇節奏，但一上場就太多了，這是電影！這不是《空姐忙什麼》，不要空姐可以嗎！」拿小 8的夯作虧她，小8笑著回憶：「我覺得能量滿滿，好厲害我做到了，很高興。」李中笑虧：「工作人員都覺得是漫長的一天。」笑翻全場。

李中透露，當時與監製李烈希望《喜從天降》女主角是沒演過電影、外型亮眼、又能詮釋喜劇的人選，當時小8演出的網路短劇《空姐忙什麼》正夯，李中進到李烈辦公室準備提出小8這個名字時，沒想到李烈也想到她，原來她是兩人同時想到的最佳名單，主持人瑪麗大喊：「這什麼浪漫的情節。」節目上首次得知此事的小8驚訝直呼：「我都不知道，你幹嘛都不跟我講。」李中笑說：「我怕你尾巴翹得太高呀！」小8笑得合不攏嘴。

李中表示，劇本原本設定男主角呈現笑點、女主角幫腔，但小8加入劇組後 「力求表現」，會為自己加點表演。他也透露，小8讀本時很嚴肅，「她很緊張，準備很多、情緒很多，都哭出來滴下眼淚，根本把《喜從天降》當《斷背山》在演。」小8則表示，自己拍了十幾天後也都沒有看螢幕回放，「導演感受到不同火花，也不會限制我的發展。」

「E!Studio藝鏡到底」主持人瑪麗（左起）、導演李中、小8張允曦、主持人鄭偉柏（E!Studio藝鏡到底提供）

小8從綜藝節目出道、歷經主持、短劇如今演出當上電影女主角，即便演戲比主持、活動收入較少，但她仍熱愛表演，「投資報酬率來說，演員是消耗整天的時間，上個節目通告兩小時可能就是一週的演員費，看著很多一千元乘著翅膀飛走。」她透露，現在能圓夢演女主角已經「超級棒」，感性表示：「我想要演一輩子，我不急，今天是演女一、女二還是女十八，你給我戲演我就演。我正在拍電視劇，每天拍12到14小時，越痛苦越甘之如飴的時候，就知道自己多愛演戲。」

近年繳出《青田街一號》、VR短片《董仔的人》、《喜從天降》等作品的李中看待每部作品都是新的驚喜與期待：「每部電影都可以解答我們對於自己人生的懷疑，但好像每次都只給了一點點答案，為了想把答案再拼湊起來，我們再拍下一部片子，不停地拍，也許拍到最後，有一天兩腳一伸，也還是找不到人生最大的解題，但還是會繼續做下去。」

該集節目將於1月17日下午5點30分於MOMO綜合台播出，並於「E!Studio藝鏡到底」社群平台同步上線。《喜從天降》1月23日正式上映。

(中時 )