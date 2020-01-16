邵翔與小蠻（王承嫣）情侶檔出席HAMILTON新品上市記者會，難得同台現身，日前才被爆料訂婚、將於今年完婚，小蠻連忙替邵翔緩頰：「相處與承諾比一張紙更重要，不要造成男方的壓力！」邵翔則說：「求婚這件事一切都還在規劃當中，若有任何進度一定會與大家分享。」

感情穩定，小蠻已準備好嫁給邵翔。（圖／焦正德攝影）

邵翔與小蠻去年先是組工作室「相親相愛」後又創服飾品牌「親我愛我」，公私都密不可分。聊到結婚這件事，邵翔更引用《男盜女很賊》台詞撩小蠻，「我的命是妳撿回來的，我很感謝老天爺，讓我遇到妳，感謝妳進入我的生命中。」讓一旁的經紀人笑說，兩人是名符其實的「相親相愛」。

兩人平常都愛玩電動，愛到連電玩角色都要選情侶裝，最近他們迷上玩Switch煮飯的遊戲，在電玩中合力煮菜，小蠻說：「我跟邵翔一個人負責丟肉、丟菜，一個人負責擺盤，剛開始玩不熟遊戲，兩人還會互相吐槽說對方拿材料太慢，不小心把菜烤焦等等。」現實中，倒是小蠻常電動打到一半中斷去煮飯給邵翔吃，他們也笑說，過年期間願望就是「打電動打好打滿！」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)