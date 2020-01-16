《跟鯊魚接吻》2月2日將於台視頻道首播，以職場愛情劇為題材，鍾瑶飾演「鯊魚小姐」杜艾莎，戲裡是個趾高氣昂、不擇手段的討厭鬼，鍾瑶笑說：「自己都不會想要和這樣的人做朋友。」鍾瑶笑說，這個角色讓她變得很會翻白眼和做出機車的嘴臉，連羅宏正都忍不住說：「妳看起來真的很欠打！」她倒是自豪表示：「現在翻白眼也可以翻得很美」。

鍾瑶為此學會各種討人厭的嘴臉。（圖／三立）

鍾瑶劇中有句經典台詞「你沒有本事打敗我，就不要成為我的敵人。」為了詮釋冷血高傲的形象，還參考電影《穿著Prada的惡魔》和韓劇《謎霧》。戲中她與男主角羅宏正(飾演易飛洋)互相較勁，在工作上搶客戶，連停車位都互不相讓，成了不打不相識的歡喜冤家。

羅宏正、鍾瑶跌倒，差點肉體交疊。（圖／三立）

有一場戲是鍾瑶和羅宏正在餐廳的旋轉門相遇，因互不相讓而雙雙跌落在地，鍾瑶說因為要漂亮的轉出旋轉門，兩人一起跌倒在地上，然後羅宏正雙手支撐地面相互凝視，因為要看起來漂亮浪漫，所以拍了很多遍，拍到頭都暈了，還必須假裝面無表情、不苟言笑，有一次羅宏正差點沒支撐好，險些整個人壓在她的身上，她笑說：「好險沒事，不然差點就成為剛開拍就請公傷的女主角！」

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(中時電子報)