周孝安與李杏16日出席《國際橋牌社》媒體茶敘，兩人劇中是一對，年少時因為政治理念分歧分開，出社會後又重逢，靠著周孝安變出巧克力而燃起愛火，劇裡不只感情戲，還有床戲，周孝安放送好身材，脫到剩內褲，李杏虧他：「平常練成這樣，他也是有在期待好不好。」李杏對他肉體沒特別感覺，周孝安孝說：「她就把我當豬肉在看啊，行走的豬肉。」

周孝安劇中演總統侍衛，雖是男主角，但角色設定台詞少，他自嘲：「演到懷疑自己真的是主演嗎？站了一整天就是『總統好』、『秘書長到』，然後開門關門。」為了演這角色，他調整說話方式，講台詞要求發音、字正腔圓，還去上了武術課。

李杏劇中是白色恐怖受害者家屬，為了打探及復仇才進招待所工作。（圖／彭子桓攝影）

李杏則是為了演招待所經理，經劇組安排與聲色場所的小姐做職業教戰，「客人都是政商名流，說要很專心聽他們聊天，要面帶微笑，但不能接他們的話，不能長篇大論發表意見，而且最好手都一直要有動作，不能呆呆坐著聽，倒酒、摺紙巾之類的。」她說自己私下是「大小姐一個」，回到家就攤在沙發上，完全不做事，絲毫不受角色的「手勤」影響。而這個角色是白色恐怖受害者家屬，她為此讀了很多史料，也把對白色恐怖的恐懼種植心中，情緒上負擔頗重。

周孝安在拍攝現場即興變出巧克力撩妹，現實中他沒什麼撩妹方式，「就是誠懇聊天，一些貼心舉動而已」。問及李杏是他的菜嗎？周孝安對於李杏之前在電影《樓下的房客》為藝術犧牲感到佩服，說她雖像冰山美人，但在獅子座堅強外表下，內心是個需要被保護的小女人，「男生都會想保護她。」訪問時，周孝安更突然變出巧克力，讓李杏受寵若驚，但她現實中不吃這套，說會深呼吸讓自己冷靜，否則可能怒打對方一拳。

周孝安劇中從侍衛被培養成總統心腹。（圖／彭子桓攝影）

聊到那場床戲，周孝安說：「接了戲才知道要露，好險平常有在練。」兩人床戲互動雖點到為止，李杏爆料周孝安的好身材讓現場女工作人員心情很好，製作人汪怡昕更開玩笑說：「他有來拜託劇本寫讓他脫...。」周孝安笑說：「哪有！幹嘛這樣弄我，我會被製作人弄死。」

台灣首部政治劇《國際橋牌社》歷經波折，1月20日晚上八點將於friDay影音全台獨家播出，製作人汪怡昕提到，目前第一季約虧損2000萬，正在洽談二播的國際平台與電視台，有信心海外版權等收入能打平虧損，《國際橋牌社》將是個大IP計畫，第二季也籌備好了，準備開拍。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)