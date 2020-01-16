許久未在螢光幕前曝光的阿KEN，首部自編自導自演電影《練愛iNG》，今（16日）發佈魯蛇生態篇預告，阿KEN在電影中飾演魏宏仁是所謂的人生魯蛇，在片中認識了獨立漂亮的紀培慧，他們倆將一同展開「練習談戀愛」的不NG訓練，電影邀來紀培慧、馮凱、宋逸民、ELLA、周杰倫、溫昇豪、劉冠廷等豪華藝人同台飆戲。

阿KEN（左）與紀惠欣兩人將展開練習談戀愛的不NG訓練。（圖／藝起娛樂提供）

《練愛iNG》「魯蛇生態篇」預告前所未見的以動物星球的旁白口吻帶著大家一起觀察魯蛇族群，阿KEN在片中飾演夢想當演員卻始終沒有女人緣的人生魯蛇魏宏仁，要嘗試和100個不認識的女生練習如何聊天不ＮＧ，還要學會觀察女生心裡的想法，不擅言詞的他一靠近女生就會變得臉部僵硬、雙眼呆滯失神的盯著女生看，且冒出奇怪裝熟的搭訕話：「我之前看過妳！」讓所有女生聽了都聞風喪膽想趕快逃離當下的尷尬現場，導演阿KEN表示：「這就是為何我想拍一部有關每個男生不管幾歲，都想了解的話題，面對女生時你該怎麼辦？男生要如何吸引女性？」有女性網友看了預告激動表示：「我要推薦我所有男性朋友去看！以前常遇到很莫名的裝熟，很爛的搭訕，翻白眼都翻到快抽筋了！」

練愛iNG首波海報。（圖／藝起娛樂提供）

今日發佈的首波海報，可看出阿KEN想要對紀培慧求愛但有點不知所措，呈現滿滿ＮＧ感氛圍，紀培慧曾憑藉台英合拍電影《接線員》問鼎米蘭影展影后，演技備受肯定，《練愛iNG》是她首次翻轉形象主演愛情喜劇，電影中的阿KEN在片場認識了獨立漂亮卻對愛情冷感的副導紀培慧（飾演紀惠欣），紀培慧將在《練愛iNG》中與阿KEN有精彩對手戲。電影定檔於2020年3月13日全台上映。

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(中時電子報)