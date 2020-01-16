日前馬來西亞籍的鄭姓女華僑遭兇嫌林國平殘忍殺害分屍，連陰部都被割下，14日下午檢方花2小時完成解剖，16日「76行者遺體美容修復團隊」也赴殯儀館將鄭女遺體接出修復，修復團隊發言人王薇君也在臉書發文表示，真的很對不起，她代表台灣人向家屬們致歉。

王薇君在臉書發文表示，一早她與團隊就到殯儀館接鄭女遺體並進行修復，而她全程陪伴，團隊人員也在每個階段跟鄭女說明目前步驟，且全程用毛巾覆蓋重要隱私部位，也會在修復過程中叫她的名字安撫她，修復完鄭女遺體後，王薇君也同車陪同回到殯儀館。

鄭女表哥事後與王薇君聯繫，王薇君則表示，明天會參與鄭女告別式送她最後一程才離開，請表哥告知鄭母，團隊會好好照顧鄭女要她放心，家屬要節哀寬心。

電話另一頭傳來表哥哭泣聲，王薇君也跟著不捨落淚，對鄭女表哥表示「您們的家人來到台灣發生了這麼慘的事，真的很對不起，我代表台灣人向家屬們致歉」。

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(中時電子報)