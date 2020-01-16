墨西哥地鐵站的手扶梯頻傳故障，許多乘客紛紛怪罪地鐵公司沒有盡到維護責任，不過經調查後發現，其中一項故障原因竟是「大量尿液滲透進手扶梯中，導致內部零件遭腐蝕」。由於墨西哥大部分的地鐵站都沒有設置廁所，據悉不少站務人員似乎都是直接在手扶梯上小便。

根據《衛報》報導，墨西哥地鐵公司於14日發出聲明指出，全墨西哥的地鐵站共有467個手扶梯，不過每天約有22個會出現故障問題，經調查後歸納出5項造成手扶梯故障的原因，大部分是因年久失修，或是粗暴使用而造成損壞，不過其中一項竟是因「零件遭尿液腐蝕」，讓眾人深感訝異。

墨西哥地鐵設施經理拉米雷斯（FermínRamírez）表示，由於大部分地鐵站都沒有設置廁所，推測民眾可能是直接尿在手扶梯上，儘管這個狀況令人難以置信，不過其實許多地鐵駕駛員們經常於非尖峰時段，直接在手扶梯上小便，當維修人員修理手扶梯時，總會在裡面發現許多尿液。

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(中時電子報)