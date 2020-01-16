台灣5G競標結果在今日（1/16）出爐，相較於中華電信宣稱取得690Mhz最大頻寬，台灣大哥大則宣布以304.5億元取得3.5GHz帝王頻段的60MHz頻寬，並以2.06億元標到28GHz頻段的200 MHz頻寬。據台灣大內部評估，此結果可謂是5G頻譜競標的黃金組合。

對於此次競標結果，台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大此次取得3.5GHz的60MHz頻寬，已足夠發揮「真5G」優勢，而過高的頻寬經費支出，反而將會造成消費者沉重的負擔。針對第二階段的「位置競價」，林之晨則是呼籲同業們都能以長遠的角度共同健全台灣5G環境，避免再虛擲千金增加後續建設與發展應用的成本，影響消費者權益。

林之晨表示，此次5G釋照在僧多粥少情況下，競標過程可謂相當激烈，競價得標金還創下世界新紀錄。因此，台灣大哥大也對5G後續發展感到憂心。未來政府若再釋出頻譜，台灣大也將會於適當時機爭取最適量的頻寬，也將致力解決因5G基站建置而造成的能源過度消耗問題。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)