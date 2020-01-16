大陸貴州省一名24歲女子吳花燕，出生在貧窮的家庭，為了照顧有精神病的弟弟，曾吃最便宜的辣椒拌飯長達5年。她雖然非常努力讀書，希望將來能賺錢養弟弟，但卻在13日不幸病逝。有消息傳出，一間慈善機構之前打著她的名義募款，故意拖到她過世都不發款，好讓善款成會基金會的資金。

綜合陸媒報導，吳花燕來自偏僻農村，家境十分貧窮，父母雙亡後，她和弟弟投靠親戚家，每人每月領人民幣200元（約台幣880元）的最低生活保障補助金，才能勉強度日。吳花燕為了要照顧弟弟，吳花燕曾有5年都只能用最便宜的辣椒來拌少少的飯，一度瘦到只剩下21.4公斤。

2018年吳花燕的身體開始出現問題，不只雙腳變腫，就連呼吸也變得困難；去年10月吳花燕被檢查出心臟病住院，前期手術費需要人民幣20萬元（約台幣88萬元），她原本希望能和弟弟一起過年，沒想到卻在13日病逝。許多慈善機構打著吳花燕的名義到處募手術費，總金額高過人民幣100萬元（約台幣440萬元），卻有公益人士實名舉報，吳花燕被機構當做斂財工具。

鄭姓男子檢舉「中華少年兒童慈善救助機金會」的「9958救助中心」主管王昱，指出他超額募捐、不及時發款而拖死吳花燕，就是為了囤積善款，「他們會選擇這種臨近不治、危重而家庭條件差的，這是他們一貫的操作手法。」鄭男並表示，已經發現近20個案例。

遭到指控的基金會發出聲明表示，吳花燕案共募得人民幣100多萬元（約台幣440萬原），已於去年11月4日撥人民幣2萬元（約台幣8.8萬元）給醫院。至於其他的錢，是因為吳花燕和家人想把善款留到手術和康復治療再使用，並說「後續善款的使用情況即時向社會各界公開說明。」

慈善機構發出聲明，對善款流向作出解釋。（圖／中華兒慈會微博）

不過這樣的聲明未能平息網友的怒氣，才PO出1天就有破萬網友留言，「捐了100萬只給2萬，剩下的錢拿去收利息」、「把我捐的錢都還給我」、「公開一些帳本OK？」、「會遭到報應的，晚上睡覺不會怕嗎」、「慈善被你們搞了」、「居然收6％手續費，好意思說做公益嗎？」

基金會坦承只撥款人民幣2萬元，引發眾怒。（圖／中華兒慈會微博）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)