墨西哥販毒集團「哈利斯科新時代」（Jalisco New Generation Cartel）的21歲女性領袖艾絲克維爾（María Guadalupe López Esquivel），驚傳和墨西哥軍警激烈槍戰後中彈身亡，而她生前的最後畫面曝光，同時在社群媒體上瘋傳。

疑似「亡靈女神」女毒梟生前最後畫面曝光後。（圖／翻攝自Liberatv）

被稱為「亡靈女神」（La Catrina）的艾絲克維爾，去年10月發動襲擊，殺害14名警察。她10日在米卻肯州（Michoacán），被警方與軍隊圍捕，激烈槍戰後頸部受傷，最後疑似因失血過多死亡。

軍警圍捕過程中沒收大批武器和彈藥。（圖／翻攝自currentindustry.com）

根據擷取的畫面看到，艾絲克維爾頸部中彈躺在擔架上，臉部與身上都有血跡，米卻肯州警方證實，10日發起攻擊，毒梟也開槍射擊警察與士兵。最後他們查獲並沒收大批武器和彈藥，逮捕6名男性槍手，1名女性嫌犯已經死亡，網友大多揣測，這名女子就是亡靈女神。

21歲女毒梟艾絲克維爾，時常在社群網站大秀火辣身材和亡靈刺青。（圖／翻攝自推特）

「哈利斯科新時代」，原先是墨西哥最狂販毒集團「卡特爾」手下的分支，如今已掌控哈利斯科州的毒品市場，21歲的女性領袖艾絲克維爾，因時常在社群網站，大秀火辣身材及槍支聞名，又因腿上的亡靈節「卡特里娜骷髏頭」（Catrina）刺青，被稱為「亡靈女神」。網友會認為被警方狙擊的女性就是她，是因為在瘋傳的影像中，這名女性嫌犯大腿上也有一個卡特里娜骷髏頭的刺青。

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(中時電子報)