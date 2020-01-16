韓國大勢男團GOT7攜世界巡迴演唱會〈GOT7 2020 WORLD TOUR ‘KEEP SPINNING’ IN TAIPEI〉，於臺北開唱最終場演唱會，為本次巡演畫上精彩句點！門票於12日開賣旋即秒殺，粉絲哭紛紛反饋「今年最難買!」售票單位預計於19日14:00清票，將會釋出退票空位，若沒買到的粉絲可再次到KKTIX購票。

GOT7巡演台北場。（圖／海樂提供）

GOT7的超人氣，從演唱會售票情況便可窺知。許多加價票網站更開出超過原價16倍的金額；但再次提醒粉絲，本次演唱會票券僅在KKTIX進行販售，請勿到非正常管道購票，以免受騙上當。

主辦單位呼籲不要購買來路不明的票劵。（圖／海樂提供）

〈GOT7 2020 WORLD TOUR ‘KEEP SPINNING’ IN TAIPEI〉預計於1月19日14:00清票，將釋出經整理後的退票空位，需要購票的粉絲可再次到KKTIX選購。並再次提醒，切勿購買來路不明票券，以免消費權益受損。

此次盛況空前的世界巡演，最終臺北場即將在2020年3月28日於林口體育館舉行；邀請各位粉絲一同前來欣賞成員們精心準備的華麗舞臺，共度難忘美好的時光！

(中時電子報)