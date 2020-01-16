進入2020年，全球投資市場憂喜參半，美中貿易戰經過半年多的努力，第一階段貿易協定已正式簽訂，但因美伊兩國爆發對立衝突，也讓市場不確性增加，富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益提醒投資人，無論市場行情如何變化，投資時做好資產配置，適度加入投資等級債比重，能有效降低突發事件帶來的波動。

以目前全球景氣來看，美國聯準會維持寬鬆貨幣政策，有利債市表現，惟目前全球貿易衝突升高可能性提高，加上年底美國總統大選選情可能干擾，不排除聯準會還有降息可能，市場無升息疑慮，利率風險低，有利債市表現。近期全球主要債券型ETF資金持續流向固定收益型ETF；根據彭博資料顯示，截至1月3日，全球資金流入投資等級債ETF流入金額為13.44億美元。

粘瑞益表示，短期受到美國空襲炸死伊朗革命衛隊精銳指揮官，伊朗襲擊美國駐伊拉克基地並宣稱只是復仇開端，而美國預期將對伊朗實施更進一步的經濟制裁，讓市場謹慎以對，短期仍應聚焦美伊情勢發展，若國際地緣政治緊張情勢能獲得控制，預期盤勢焦點將重回基本面。

此外，美中兩國第一階段貿易協定已正式簽訂，第二階段的談判時點，美國希望立即展開，但中國則表示取決於第一階段協議落實情況，後續協商仍存在不確定性；加上美國與歐洲、日本等國家貿易仍待解決，未來若美國再以對汽車零組件加徵關稅為對付歐盟及日本的手段，可能再掀市場風波。

今年市場存在動盪局勢，粘瑞益建議，投資人在資產配置中，可選擇如富邦全球投等債（00740B），或著眼於高評等公司債之標的，如富邦A級公司債（00746B）等投資等級債ETF，除了可追求相對穩定的收益外，亦兼顧資產安全性。

(工商 )