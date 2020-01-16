台東縣政府16日邀請名家揮毫贈春聯，縣長饒慶鈴與10多位書畫家共同開筆書寫饒慶鈴稍顯緊張，向一旁的「全民書法」老師張炳煌求救後合力完成，她說，現在大家都用電腦打字，書法藝術呈現文字之美，手寫春聯更能傳遞溫度，希望送給鄉親滿滿的祝福。

庚子金鼠迎新春，台東縣政府文化處16日邀請「每日一字」老師張炳煌、日本美術新聞社長萱原晉、淡江大學駐校藝術家沈禎、東大人文學院院長林永發、東女學生徐詠嫻等10多位書畫家一起開筆迎新春，寫下「鼠來寶運稱如意，歲到隆昌惠台東」。

饒慶鈴寫的是筆畫很多的「歲」字，久未寫書法的她顯得有點緊張，請求旁邊的張炳煌幫忙，最後沈禎也伸出援手，3人聯手完成書寫。

在多位名家中，年紀最輕的東女高三學生徐詠嫻說，國小二年級時，為了讓比較調皮好動的弟弟穩定心性，便與弟弟寫書法，現在寫得比她還好，跟大師們一起揮毫，她感到很榮幸。

活動現場提供春聯佳句供民眾選擇，吸引大批粉絲耐心排隊等候老師贈墨，拿到春聯的民眾都很滿意，也感受到濃濃的年味。饒慶鈴說，書法藝術呈現文字之美，手寫春聯更能傳遞溫度，期待藉由揮毫迎新春活動，送給鄉親新年滿滿的祝福。

(中時 )