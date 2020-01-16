詐欺犯須以組織犯罪究責且需要強制工作3年，但首次犯罪時出現法律適用問題，最高法院刑事大法庭邀請檢辯及專家林鈺雄、楊雲驊教授等人，今天展開逾4小時的馬拉松式辯論後，審判長諭知辯結2月13日下午2點半宣判。

這項法條爭議在於，如果一個人加入了幫派從事暴力犯罪，必須要被論處組織犯罪且強制工作3年，不過如果他加入了幫派並利用組織從事詐欺，初次犯罪依「想像競合犯」從一重位加重詐欺論罪，卻可能因此不須強制工作。

目前最高法院刑事第二庭與另4庭認為，加重詐欺罪沒有強制工作的規定，對於初次犯罪的詐欺犯依加重詐欺罪論罪，就不能再拿沒有適用的法條、組織犯罪來要求強制工作，但有另3庭認為仍須強制工作3年，另1庭有不同見解。

本件法律爭議最高法院刑事第二庭1個月以徵詢書徵詢其他各庭的意見後，因各庭有不同的法律見解，為了統一法律見解避免判決「初一十五不一樣」，決議提案刑事大法庭。

上次大法庭準備程序，最高檢察署由陳瑞仁領軍，吳巡龍及蔡瑞宗檢察官蒞庭，被告律師則由法扶指派翁國彥、薛煒育參與準備程序庭；檢方主張詐欺犯就算首次犯罪適用加重詐欺罪，也該強制工作。

律師則主張關於強制工作部分，大法官會議已受理釋憲聲請，本案應該由法官裁定暫停審理；檢方則認為全台有許多詐欺案件審理中，況且釋憲聲請的部分與本案無關，如果停審會導致詐欺案件無法進行審理。

大法庭今召開辯論庭，並商請林鈺雄教授、許恒達教授、楊雲驊教授、薛智仁教授等專家學者提供鑑定意見，再由大法庭11位法官討論後作成裁定，供承審庭依裁定結果進行終局判決。

(中時 )