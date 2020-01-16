新北市政府警察局婦幼警察隊警員協助老嫗與家人團聚。（新北市警察局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府警察局婦幼警察隊警員協助老嫗與家人團聚。（新北市警察局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府警察局婦幼警察隊警員楊佳潔、吳愉齡、林映岑，10日於中和區執行選舉治安維護巡邏勤務，行經員山、中正路口，發現一名8旬婦人神色驚慌在路口遊走，主動上前關心、詢問是否需要協助。

警方發現老婦人原來是搭乘計程車想要到中和找女兒，卻忘了正確地址及其女兒的聯絡電話，適逢中午用餐時間，女警擔心老婦人獨自1人在外挨凍受餓，於是將老婦人先行帶返駐地並提供熱湯、便當，隨後員警以M-police「即時相片比對系統」將婦人臉部局部拍照、比對身分後，確認老婦人姓江，亦得知其女兒姓名，順利聯繫其孫子接其返家。

老婦人孫子到場表示其祖母已高齡84歲，幸好有警方積極、熱心的協助，不但即時查知身分、還提供熱騰騰的餐點，更讓老婦免除難以預料之危害，家屬們都感激不已。

新北市政府警察局呼籲，民眾家中如有年長老者，除應不定時幫忙拍照（包括常穿之衣著、特徵等）、注意其可能活動範圍外，也可向新北市政府社會局登錄、申請「預防走失愛心手鍊」，增加長者走失時被尋獲機率。

(中時 )