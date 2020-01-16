新北市警察局14日起展開3天交通大執法。（交通大隊提供／葉書宏新北傳真）

新北市去年1至10月死亡交通事故較107年減少19人，減幅比例為六都最高，惟新北市警局為使今年更有效降低交通事故之發生，特別選定於農曆春節前10日，即14日起展開3天交通大執法，期待藉由嚴正執法，於一年的初始即建立用路人守法及交通安全之觀念，亦提升年節期間交通安全順暢，讓每一位用路人能平平安安回家過好年。

新北市警局交通大隊分析去年主要肇事原因多與駕駛人疏忽及違規行為有關(未注意車前狀況、未依規定讓車、超速行駛、未保持安全間隔、違反號誌管制、轉彎未依規定、汽機車未禮讓行人、行人違規穿越道路等)，為避免駕駛人任意違規闖禍，警方於1月14日起連續3天，針對酒後駕車、闖紅燈、超速行駛、機車行駛禁行機車道、機車未依兩段式左轉、騎乘機車無照駕駛、行人路權等重大危害交通安全的違規行為加強取締，以有效防制事故發生。

李小姐說，去年底騎機車在永和地區與汽車發生擦撞，就是對方違規左轉造成的，所以她支持警方加強執法，民眾吳先生也說，看到很多機車在車陣中來回穿梭真的非常危險，警方加強取締，也是保障機車騎士的安全，作法相當值得肯定。

警方表示，去年交通事故中，以機車肇事發生案件最多，尤其最近青少年無照騎車上路造成嚴重傷亡的事故，似乎有增加情形，因此警方執行交通大執法，也會針對青少年騎乘機車無照駕駛加強取締，以預防事故發生。

(中時 )