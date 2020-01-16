寶島羽球一姐戴資穎將參加下周一點燃戰火的印度羽球超級聯賽，她效力的班加羅爾暴龍隊有個年僅3歲的小球迷，透過影片為小戴加油，可愛萌樣讓小戴忍不住轉發影片。

去年11月印度羽球超級聯賽進行球員競標大會，戴資穎和印度名將辛度(Pusarla V. Sindhu)以頂級770萬盧比(約330萬新台幣)分別被班加羅爾暴龍隊、海德拉巴獵人隊標下，是該聯賽身價最高的女將。

班加羅爾暴龍隊球迷用行動歡迎戴資穎的加入，這支加油影片中，3歲萌娃拿著羽球拍、發出暴龍吼聲，並說：「歡迎戴資穎來到班加羅爾暴龍隊，很期待看妳比賽，這次暴龍隊會獲勝，我們是冠軍！暴龍隊加油！」

戴資穎轉發這可愛的加油影片，寫道：「來自班加羅爾隊的小妹的加油，實在是太有力量啦！」

戴資穎2013年和2017年參加過印度羽球超級聯賽，聯賽各隊球員不超過11人，最多可擁有6名外籍球員，至少3名女性球員，將進行單循環賽，每場比賽為5戰3勝制，進行2場男單、1場女單、1場男雙及1場混雙。

(中時 )