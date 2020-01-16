國民黨在2020選舉中敗選，大陸國台辦強調台灣前途由中國人決定，國民黨台南市黨部主委謝龍介16日以「其實你不懂我們的心」主張台灣前途要由2300萬台灣人決定，稱國民黨的92共識是認為中華民國是主權獨立的國家，兩岸互不承認主權，互不否認治權。

謝龍介表示，中華民國憲法規定中華民國領土包括大陸，當初國民黨的92共識、一中各表為兩岸創造模糊空間，如今蔡英文總統贏了大選後，立即對外表示兩岸沒有模糊空間，這非明智之舉。他提醒蔡英文英理性面對兩岸問題，「別搞到兩岸兵戎相見」、「難道妳是要修憲嗎？」

謝龍介表示，民進黨若不承認92共識，就要提出新的共識。

針對國台辦認為台灣前途由中國人決定，謝龍介認為大陸打壓中華民國70年，國民黨對中華民國是主權獨立國家的主張依然沒變，他以「其實你不懂我們的心」表示，台灣前途該由2300萬台灣人決定。

強調「92共識，一中各表」的內涵與精神沒錯，但被民進黨的「一國兩制」汙名化，目前在台灣沒選票，謝龍介形容，就像一個品牌受打擊，就得重新行銷，重提新的論述。國民黨要修正路線，可透過舉辦辯論，決定如何提出新論述。

對何時宣布參選國民黨魁一事，謝龍介表示還在徵詢各方意見之中。

(中時 )