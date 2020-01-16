「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（簡稱危老條例）在2017年5月9日頒佈實施，其中10％的容積時程獎勵本將在今年5月到期，但內政部今日通過《危老條例》修正草案，5月後不會直接降到零，而是先從10％降到5％，然後逐年調降為零。

鄉林建設董事長賴正鎰指出，受惠危老容積獎勵延期，原本難以都更的雙北巷弄中公寓可望紛紛申請更新，預期2020年危老都更申請案勢將持續大幅攀升，這有助危老更新案明顯成長，像是許多過去難以更新、在巷弄的老舊公寓預期將紛紛提出申請，加上之前《都更條例》適度修正，預期2020年不但過去審議通危老都更案將在今年大舉搶市，新申請案量也將較去年大幅成長。

目前台灣現存的房子多已太老舊，光是40年以上的老屋就占了整體建築物超過21%的比例，也就是這樣的一個背景，促成了危老條例的誕生。但不少屋主還是持反對的態度，這些屋主多半已經年紀大了，觀念固執守舊，也習慣於目前的老屋、老環境。當然其中難免有的屋主是持「釘子戶」的態度，希望能牟取更大的利益。

房地產專家胡良偉認為，老屋屋主若有意願，應儘速改變心態，因改建愈晚，日後的改建機會將愈來愈小，而且改建成本會愈來愈高，因此，及早把握機會和沒有抓住機會的，會在這一波的危老改建浪潮中，形成財富上的分水嶺，沒有跟上的，將窮上加窮，難以脫離貧窮的宿命，反之，搭上改建列車的，將可藉此賺到時機財，讓自己的財富倍增。

(中時電子報)