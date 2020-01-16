愷樂16日出席教育部體育署與董氏基金會舉辦之「樂動150提升運動力」記者會，她透露好友小甜甜這幾年卸下心防，終於願意到自己家中一起團圓，「以前她有點像耍自閉，不跟我們出來，現在真的打開心房。」她曝上次小甜甜跟愷樂家族到曼谷旅行，收到長輩們的數包紅包相當感動，愷樂現場忍不住搞笑喊話：「我希望她今年可以回包給我。」

愷樂尾牙工作應接不暇，共計20場左右，她開心感謝各界照顧，收穫滿滿她也不忘安排爸媽到日本旅行，屆時小甜甜也會一起，「甜甜是我的家人啊！」年關將至，單身女星難免被長輩關心感情大事，她笑說：「我爸超擔心的，每年生日願望都希望我能趕快嫁出去。」她本來也有一點著急，但今年各個命理老師、星座大師都說處女座會有好姻緣，加上去年算命師說她有閃婚命格，所以她特別期待。

愷樂過年帶爸媽去日本玩。（吳松翰攝）

談到理想對象條件，愷樂表示：「之前希望可以幫我剝蝦子的男生，現在希望可以宅一點、待在家裡，以前遇過個性很開朗喜歡跟朋友去外面玩的人，但我工作也很忙，所以相處時間真的不太夠。」她許願新的一年趕快收到適合歌曲發專輯。

(中時 )