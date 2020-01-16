周孝安、李杏等人主演的台灣首部政治劇《國際橋牌社》，20日將在friDay影音全台獨家播出，劇中飾演高級招待所經理的李杏16日透露，她本身酒量已經夠好，所以不需要為此做功課，倒是為了詮釋角色，劇組特別安排她向曾在聲色場所上班的工作者請教相關「眉角」，收獲頗多的她覺得「很有心得」！

李杏宣傳《國際橋牌社》。（陳俊吉攝）

李杏說，原來面對這些有錢有地位的人，招待所的女生一定要帶著微笑專心聽他們聊天，但絕對不可以接話，除非他們問你才能淡淡地回答，並且要隨時注意餐桌上的狀態，「招待所小姐不用撒嬌，但手一定要有動作，處於一種很忙的狀態，酒杯一空就要趕緊倒酒、摺毛巾、送水果，就是不可以有大動作。」她也問過這些小姐是否聽說過一些官商政要講什麼秘辛，但她們守口如瓶都不會透露。

被問及李杏是他的菜嗎？男主角周孝安表示，李杏之前在電影《樓下的房客》為藝術犧牲讓他感到佩服，覺得她雖像冰山美人，但在獅子座堅強外表下，內心需要被保護，「男生都會想保護她」。訪問時，周孝安更突然掏出一顆金莎巧克力，讓李杏受寵若驚。但若戲外有男生對她做同樣的撩妹舉動，李杏翻白眼說，自己會先深呼吸讓自己冷靜，不讓自己動怒打男生一拳。

周孝安重現劇中用「金莎」巧克力撩妹數。（陳俊吉攝）

兩人劇中曾因政治理念不合而分手，10年後重逢又舊情復燃。最近總統大選後，社會氛圍也處在撕裂狀態，許多親子、夫妻、情侶因為支持對象不同而吵架失和，現實生活中的兩人都說不曾與交往對象因政治理念不同而吵架，「家庭氣氛與情感維持還是滿重要，大家好好聊天就好，不要吵架」。

李杏劇中飾演白色恐怖受難者的第二代，角色歷史背景有點沉重，她說自己針對這部分做了不少功課，看了很多相關影片、書和大量史料，這對她來說是一個很痛苦的做功課過程，因為不管是書或影片都是很難過的內容，很難一直看下去。因為她從小被家裡保護得很好，面對這麼大的歷史事件，要把自己「種」在那樣的感受裡，是非常難的，光是「種」的過程就很不舒服，會出現各種想要抗拒的反應，「對我來說有點太難去體會這麼深刻的仇恨和悲傷，是很難的挑戰，有點折磨自己的心情」。

李杏宣傳《國際橋牌社》。（陳俊吉攝）

尤其她的戲大量在招待所，大多處於「假面狀態」，不太顯露真實情緒，只有回到家裡才會顯現。她透露在家中的戲是集中在一天之內拍攝完成，當天一整天就是大量的哭戲，從早哭到晚，一直在很痛苦與悲傷的狀態中。

周孝安也覺得李杏拍這部戲時，連他都感受到她的身上的陰影和仇恨，除了劇中需要的職業笑容，她幾乎沒有任何笑容，私下表情也都是愁眉苦臉，所以跟她對戲壓力很大，因為她戲裡外都維持在那狀態，會讓他退避三舍心想：「我先不要靠近她好了，先讓她一個人，不然會被她影響」。

周孝安出席《國際橋牌社》媒體茶敘。（陳俊吉攝）

製作人汪怡昕透露，周孝安在片場有「塑膠人」的暱稱，每場戲幾乎都有他，但最多的台詞是站得筆直喊「總統好」，周孝安自嘲他演到懷疑自己：「我真的是主演嗎？」再問周孝安覺得有比韓國瑜身邊的「特勤吳彥祖」帥嗎？他謙虛表示自己較矮，對方比較高大挺拔，是真正的特勤隊，樣貌上更適合，「我只有演到入木一分」。

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(中時 )