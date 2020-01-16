白嘉莉在演藝事業如日中天時，遠嫁印尼淡出演藝圈，張小燕第一次拿到最佳綜藝節目主持人獎時，還幽默地說：「我要最感謝白嘉莉小姐遠嫁印尼。」日前白嘉莉接受方念華專訪，暢談當初遠嫁他鄉的心路歷程，以及分享與夫婿黃雙安相處的點滴。談及先生的離世，白嘉莉堅強表示，花開花落終有時，總有一天會再見面的，並坦言「其實他的走，我心理已經有了準備。」

白嘉莉透露毅然決然離開台灣的原因。（圖／TVBS提供）

演藝事業正值巔峰時，突然消失於螢光幕前，白嘉莉表示在台灣節目太多，她忙到幾乎沒有自己的時間跟生活，她去印尼參加慈善活動時，台灣正處於戒嚴時期，身處印尼的她，看不到台灣的節目，和台灣也幾乎斷了聯繫，白嘉莉頓時覺得有了呼吸的空間。就在此時她遇到了黃雙安，他的真與善，讓白嘉莉毅然決然留在印尼。

與白嘉莉感情十分親密的媽媽，看到女兒做這決定，只叫她要仔細想想，是否真要如此？白嘉莉當下堅決回說：「要，因為我太累了，我需要休息！」不過，在印尼登記結婚時，她心裡竟然又後悔了，白嘉莉笑說：「我是AB型，又是雙魚座，很多事很難做決定！」

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(中時電子報)