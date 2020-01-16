五郎來了！人氣日劇《孤獨的美食家》主演松重豐來台推廣帆立貝、鯛魚、鰤魚三款日本開運魚，他透露最喜歡的鯛魚作法是在白米上放置生鯛魚，再一起煮熟，如此就能品嚐到最鮮甜的滋味；此外，他也很推薦老家的鰤魚雜炊。

松重豐現學現賣中文「年年有餘」向台灣觀眾拜早年。（圖／彭子桓攝）

愛吃的他有個自己的小菜園，「我很喜歡吃蔬菜，在公寓裡種了一些秋葵。另外我還有一個小小的菜園，但它不在家中，必須開車才能前往。」蘆薈是他家中必定會有的植物，「因為蘆薈非常方便，生命力強，也能減緩燙傷。」

《孤獨的美食家》自2012年開播至今，已經邁入第八季，松重豐津津有味的吃相也已成為該劇招牌，「與其說《孤獨的美食家》是連續劇，倒不如將它當成紀錄片。」松重豐笑說：「拍攝的前一天晚上以及當天的早餐和午餐，我都不吃，等到下午二、三點要拍攝的時候，我早已餓得口水直流，吃下熱騰騰的食物瞬間，真的覺得是人間美味。」他在劇中經常加點食物，也是出於本意，「我真的很餓，看到菜單後，問了老闆該項料理怎麼做，就更想吃了。」

JFOODO於1月16日至1月19日在華山1914文化創意產業園區樹前草地開設快閃料亭，供應以三款日本開運魚製成的美味壽司。（圖／彭子桓攝）

吃過這麼多美食，松重豐認為中華料理真的是「萬能的存在」，身體不舒服也能輕鬆下嚥，曾經來台拍攝的他，也大讚台灣的麵食料理無敵，不過他最愛的還是酸菜白肉鍋，「我真的很想把酸菜白肉鍋介紹給日本人，它會讓我的胃變成無底洞，再多都吃得下，酸本身就開味，酸菜白肉鍋還會愈煮愈有變化。」

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(中時電子報)