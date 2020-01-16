全球最受關注的四年一度體育盛事將於7月在日本東京熱烈展開，adidas挺中華隊前進東京，力邀MLB知名球星陳偉殷以專屬台北身分的adidas Ultraboost 20 City Pack城市系列 TPE，為中華隊打氣，更號召全台棒球迷一同穿上adidas Ultraboost 20城市系列鞋款與adidas 2020 Taipei Tee，全力為中華健兒們加油集氣！

長年旅外的投手陳偉殷征戰無數美國與日本球場，並曾於雅典及北京奧運披上中華隊戰袍，此次穿上以台北為靈感，融合在地地標建築及文化DNA的adidas Ultraboost 20 City Pack城市系列 – TPE，搭配adidas經典三線Logo綴上「Taipei」字樣的台北限定T-shirt，展現對於台北的驕傲與歸屬感，為即將出征的中華隊強力應援！

此外，多位Team adidas的運動選手也都摩拳擦掌、積極備戰，準備於即將到來的賽事大顯身手，爭取7月國際賽事門票。曾四度參加這場全球盛事的台灣網球一哥盧彥勳將正式復出，全面為前進東京準備。「台灣最速男」楊俊瀚拿下三連勝後，勢將持續超越自我；「跨欄一哥」陳傑繼代表中華隊出戰倫敦及里約的賽事後，今年挑戰第三度叩關，力拼前進東京！

(中時 )