教育部16日抵苗栗縣政府進行地方教育事務統合視導。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府落實雙語教育並實踐迎接12年國教新課綱，做好萬全準備，去年在各項語文、藝文競賽中表現亮眼，更獲多項教育部閱讀推手獎肯定。16日教育視導苗栗縣教育事務，並進行雙向溝通與意見交換座談。

教育部自2014年起，以質化方式為主，輔以與地方政府進行雙向溝通及意見交換之座談方式，進行式導。今年以「108學年度新課綱規劃作業辦理情形」、「提升學力品質之規劃及辦理情形」、「校園新世代反毒策略」、「資訊科技教育規劃及辦理情形」、「家庭教育規劃及辦理情形」及「本土教育規劃及辦理情形(含新住民子女)」等6大訪視主題。

苗栗縣長徐耀昌表示，「創新教育、卓越苗栗」是苗栗縣教育重要願景，落實雙語教學，提升英語教育成效，並藉由推動12年國教，打造適性學習的教育環境，透過教育的創新努力，讓苗栗孩子獲得更大的幸福感與成就感。

16日教育部督學李秀鳳率領資科司、師資藝教司、課推專辦、國教署高中職組、國教署國中小組國課科、國教署學務校安組、終身教育司及國教署原民特教組長等10餘人，以座談會方式了解地方政府在重要教育政策規畫情形、執行成果及策進作為。

徐耀昌說明，近年各校在教育成效表現亮眼，去年苗栗縣共計有20位學子在「全國語文競賽」榮獲「特優」佳績，並在「全國中小學客家藝文競賽」榮獲4金5銀7銅，締造獲獎大滿貫榮耀。此外，苗栗縣積極推動閱讀教育，2019年獲得教育部4項「閱讀推手團體獎」、3項「閱讀推手個人獎」，獲獎數在全國22個縣市中排名第5名。

他強調，將持續以堅定的步伐及對教育價值的堅持，讓學校更卓越，實踐適性揚才願景，讓孩子們能力及素養都能與未來生活接軌。

苗栗落實創新教育，推動成效亮眼。（何冠嫻攝）

(中時 )