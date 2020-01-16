台灣位處亞熱帶，冬季運動相對較不盛行，但依舊有人不斷努力推廣，本屆參加冬青奧阿爾卑斯式滑雪賽事的李玟儀，他的父親兼教練李永德就是其中之一，他強調目前協會積極從青少年選手開始培訓，期待未來能開花結果。

根據滑雪滑草協會統計，國內滑雪人口主要以休閒為主，雖有兩至三萬人之譜，但參與競技運動畢竟有不小落差。即使目前期待從青少年選手開始培訓，仍面臨訓練成本偏高，以及國內缺乏場地訓練的問題。

所幸在滑雪滑草協會努力之下，尤其理事長林廷芳支持選手培訓計畫，加上協會還與知名滑雪渡假品牌Club Med展開長期合作，逐漸讓臺灣有志參與滑雪運動的選手，有了到國外移訓的機會，更接近國際水準的訓練環境。

曾任滑雪滑草協會秘書長的李永德強調，目前協會針對11到15歲的選手，先有固定每季兩次的體能測驗，並找出成績相對優秀的選手進行培訓，再透過合作廠商的協助，讓青少年選手挑戰更高的國際舞台。

儘管台灣環境對發展冬季運動有很大侷限，但包括政府與合作廠商的資源投入，都讓願意挑戰冬季運動的臺灣好手逐漸增加，從本屆冬青奧的參賽人數締造新高就可看出，更可持續努力，展望2022冬季奧運。

(中時 )