於《鬼滅之刃》演出人氣角色「我妻善逸」的聲優下野紘，也即將與台灣粉絲相見歡。(木棉花提供／王寶兒台北傳真)

全球銷售破2500萬本的超人氣漫畫《鬼滅之刃》，在動畫播出後，成了無數漫迷最為之瘋狂的作品，去年更打敗了長居日本年度暢銷漫畫冠軍十一年的《航海王One Piece》，讓漫畫家尾田榮一郎親自寫信道賀。在第八屆台北國際動漫節中，於《鬼滅之刃》演出人氣角色「我妻善逸」的聲優下野紘，也即將與台灣粉絲相見歡，其飾演角色逗趣單純，擁不少漫迷追隨，此回來台預計可吸引大批人潮，成為動漫節中最大的焦點。

《鬼滅之刃》自2016年開始於日本《週刊少年Jump》連載，為現年30歲的漫畫家吾峠呼世晴首部連載作品。描述大正時代下的日本，少年「炭治郎」的家人們慘遭食人鬼的殺害，僅剩下被鬼化的妹妹「禰豆子」，炭治郎為了尋找能讓妹妹禰豆子回復成人的方法，便踏上了殺鬼的冒險之路。

《鬼滅之刃》在去年4月動畫化後，不僅漫畫銷量直線上升，粉絲也越來越多，目前更衍生出系列小說、舞台劇及劇場版電影。在具有指標性的日本Oricon公信榜上，拿下2019年暢銷漫畫的冠軍寶座。《航海王One Piece》漫畫家尾田榮一郎透過親筆信公開回應，「《鬼滅之刃》的盛況不在話下，現在《週刊少年Jump》的年輕作家都帶著一身熱血，當然我也是。」

此回訪台的聲優下野紘，曾配音過《進擊的巨人》、《吸血鬼僕人》等作。在《鬼滅之刃》中飾演角色「我妻善逸」，為炭治郎在殺鬼路上所遇到的同伴，是動畫重要角色之一，將在動漫節中重現經典招式的台詞「雷之呼吸」，限量200名的粉絲見面會名額，在開賣兩小時內即售罄，可見其熱門魅力。

中華動漫出版同業協進會理事長黃詠雪表示，與往年相比，今年的動漫節娛樂聲光效果更為豐富，「最大亮點就是在去年年度大作《鬼滅之刃》的聲優，第一次來到台灣，我相信這對所有漫迷來說都是非常重要的事情。相較於去年動漫節於農曆年前舉辦，此回於農曆年後開幕，預計能讓票房創新高。」

對於日前高雄動漫節取消，引起大批台灣動漫迷的不滿，黃詠雪表示，「此次取消原因主要是因招商不足，我們正努力地檢討。扶植動漫產業是協進會的宗旨，我們會討論未來如何繼續高雄動漫節的活動，台北國際動漫節也會如期進行。」

第八屆台北國際動漫節將在1月31日至2月4日於南港展覽館2館舉行。

(中時 )