綜藝天王胡瓜主持《醫師好辣》，13日起每周一至五晚間11點在中天綜合台播出。各科醫師組成的「好辣醫師團」，透過節目傳達正確的健康和醫療觀念，廣受觀眾粉絲喜愛，胡瓜坦言主持《醫師好辣》後，除了增添許多健康與醫療知識，也更體恤醫護人員的辛苦。

胡瓜表示：「以前都不看社會版新聞，現在會關注哪位醫師被罵，哪位護理師被打。」並呼籲觀眾朋友要多尊重與體諒辛苦的醫護人員。千萬別覺得日劇《白色巨塔》誇張的醫學事件只是劇情，「好辣醫師團」異口同聲表示，在醫院與急診室可謂「三天一小吵，五天一大鬧」，發生多荒謬的事情都不意外，甚至會遇上逃跑中的詐欺犯。

胡瓜體恤醫護人員辛苦。（中天提供）

急診科醫師賈蔚在節目中指出，曾遇過一對男女急診時聲稱從二樓陽台意外摔下，男方腰椎壓迫性骨折，女方腳踝骨折，兩人卻堅持只要打石膏絕對不開刀，並不斷催促他動作快一點，沒想到才不到10分鐘，警察竟帶著那兩位病患的照片到醫院「抓人」，一問之下才了解，原來兩人是電信詐欺犯，為躲避警察的追捕，從二樓一躍而下才受傷，賈蔚大嘆：「當醫師還要明察秋毫，隨時注意病患的所有狀態，不然哪天殺人犯跑到醫院都不知道。」

(中時 )