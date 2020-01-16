德馨16日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，她離婚20年近日傳出身旁有「好朋友」，被問到此事她笑得害羞，透露1、2年前認識男方，最近才升級成「好朋友」，她低調面對，甚至以懷孕比喻，「3個月後才不會流產啊。」讓人感受到她對剛萌芽的戀情相當保護。

德馨坦言離婚後確實有追求者，但她認為不適合，就會發「好人卡」，避免浪費彼此時間，提到「好朋友」，她一臉甜蜜表示：「他是自由業，顏值高，以前還當過作家，既有才華又有內涵。」兩人在朋友聚會中相識，但直到最近聊天，才猛然察覺彼此價值觀相近，因此有更深入的認識。

德馨不急著結婚。（衛視中文台提供）

曾有一段婚姻的德馨，被問是否期待進入下一段婚姻，她忙搖頭，「談戀愛就好！」她提及2人還有一些考驗得通過，現階段真的是「好朋友」，穩定後才會往下階段邁進。至於王瞳、馬俊麟遭傳不倫戀，近日忙著拍民視《多情城市》的她被問男方是否回歸，坦言「還不知道」，但提及只要遇到，馬俊麟都會跟人打招呼，近日在電視台巧遇心情看起來不錯。

(中時 )