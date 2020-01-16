《富比士》（Forbes）雜誌最新一期台灣富豪榜指出，自2018年11月以來，台灣前50名富豪的總資產淨值增長7.7％，自上次評估以來，所有富豪的累積淨資產從1040億美元增至1120億美元，但與台股增長22%相比並不大。對此，鴻海集團創辦人郭台銘從去年的榜首跌落至第四名。

2019年對於郭台銘來說，恐怕不是個好年。郭台銘去年4月宣布參加國民黨總統初選，並在6月股東會正式交棒給鴻海集團新董事長劉楊偉，全力投入選舉，卻在初選一役輸給高雄市長韓國瑜，並轉而與親民黨、台灣民眾黨聯手，力挺郭家軍進軍國會，結果又險些慘遭滅頂，僅民眾黨不分區排名第三的高虹安順利進入立法院。

至於郭台銘，則是因鴻海股價下跌，身家減至69億美元跌落首富寶座，來到第四。截至2019年12月鴻海董監持股來看，郭台銘持有鴻海股票張數133萬7938張，這也是郭台銘連買8個月鴻海股票後，第6個月持股未變動，同時也是鴻海第一大股東，可說是鴻海股價走勢連動郭董身價。

此外，今年新進排名台灣富豪有的正新集團董事長羅才仁兄弟，淨資產13.3億美元，以及英業達創辦人葉國一，淨資產為9億美元。

(中時電子報)