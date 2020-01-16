南投縣竹山鎮每到過年期間盛產品質優良、甜度高達15度的茂谷柑，不過長年下來被盤商剝削，竹山鎮公所與中華存善慢飛天使關懷協會攜手合作，將在18日於紫南宮舉辦「柑好鼠於您公益義賣市集」，期盼分享愛的果實， 幫助弱勢經濟與孩童。

中華存善慢飛天使關懷協會理事長陳袽琪指出，竹山茂谷柑農民每年相當用心栽種，心中抱著300多天的期待與呵護，但是多年以來，得不到應有的對待與認識，經過與竹山鎮長陳東睦討論後，決定在1月18日發起柑柑好市集義賣會，讓大家品嘗「希望的果實」。

產銷班農民說，每年產量盛產，在元宵節前必須採收完畢，若沒有全部落果，將會影響下一年的水果品質，正因盤商抓住農民著急的心情，因此價格砍了又砍，2019年茂谷蜜柑大盤價一斤4元，光是運費就賠本，9000斤茂谷柑只好當作肥料，另外還有不肖業者詐騙老農民，讓他們血本無歸。本次活動所得，扣除活動費用後，將回饋15％給協會，希望讓這份愛心得以延續。

活動當天安排弘光餐飲系廖國智教授帶領32位學生志工服務，提供茂谷蜜柑創意料理試吃活動，並開放民眾創意手作體驗，還有竹山玫瑰啟能訓練中心慢飛天使們與弘光科大學生帶來火舞表演、餐飲系學生以茂谷蜜柑做中西式調酒表演，歡迎民眾前來買水果、做公益。

(中時 )