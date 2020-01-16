去年新北一名李姓男子不滿帶小孩的保母沒把女兒照顧好，竟然邀集大批人馬把保母情侶檔押到車行強逼吃狗屎，還脅迫兩人脫光衣服在眾人面前辦事，最後還把這段凌虐過程po網，新北地檢署依妨害性自主等罪嫌起訴李姓機車行負責人等7人，法院今天做出判決。

新北市某機車行李姓負責人委請小琪、小強這對男女朋友照料幼女，但他認為兩人帶女兒出去海邊玩卻沒妥善照顧，不僅害得女兒瘀青長水泡，也未即時幫小孩更換尿布，於是就設局把這對情侶騙到店裡凌虐。

今年4月7日凌晨4時許阿強先被騙到車行，隨即被李姓老闆夥同10多人踢踹一番，接著李男又命人去便利商店購買冰塊，強迫阿強把冰塊塞到內褲裡，眾人另以熱熔膠條毆打阿強，王姓男子甚至以香菸燙阿強的背部。

李甚至以筷子夾起狗屎強逼阿強吃下，接著又逼他舔地板的煙蒂、檳榔渣，儘管阿強被打得跪在地上頻頻求饒，但李男及楊姓等數位少年以膠帶綑綁阿強後，以筷子戳入阿強的肛門性侵得逞。

上午6時許李男也把小琪騙來車行，以疏於照料小孩為由，要求小琪、小強脫光衣服在眾人面前上演活春宮，還用拿出武士刀、折疊刀恐嚇「妳再不脫我就真的拿刀插妳」，指示小琪脫光衣服躺在地上，但在一陣折騰下小強早就無法勃起辦事。

李男見狀質問小琪、小強為何在載女兒時逆向騎乘機車，由於兩人回答未獲滿意，一夥人又朝小強下體潑機油、噴不明透明噴霧，最後小琪在脅迫下，在眾目睽睽下為小強口交、簽下31萬元的本票才被放走。事後李男等人把這段凌虐兩人的過程PO到臉書社群遭警查獲。

新北地檢署調查發現，涉案的成年人至少有李姓機車行負責人、王姓男子等7人，還有數名不詳的少年參與，檢方偵結後依妨害性自主、恐嚇取財等罪嫌起訴李姓機車行負責人共7人，法官審理時認定機車行負責人李男等共犯手段殘忍、惡性重大，依攜帶兇器施以凌虐強制性交與傷害罪，依攜帶兇器施以凌虐強制性交與傷害罪，判處李7年8個月及5個月徒刑。簡姓共犯7年10個月及6個月徒刑，其他5名共犯則判3個月至7年9個月不等徒刑可上訴。

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(中時電子報)