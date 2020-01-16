國人使用率最高的社群平台臉書（Facebook）今天（16日）宣布開出5大職缺，包括了溝通經理、台港產業負責人、客戶解決方案經理、合作夥伴經理與創意策略師。

根據《中央社》報導，「溝通經理（Communications Manager）」將負責統籌臉書在台灣的各種溝通事項，需豐富的寫作經驗、曾開發及執行溝通專案，或者擁有媒體關係管理及企業議題操作的經驗，更希望面試者擁有10年以上工作經歷。

「創意策略師（Creative Strategist）」將直接加入臉書團隊，根據大環境變動而適時提出新點子，有效建構廣告思維，曾在企業內部擔任藝術總監或創意總監者為佳；其他3項職缺比較單純，但臉書也都要求一定的年資與相關經歷。

臉書於2018年9月宣布擴大在台投入資源，預計至2020年將可協助1500家台灣產業領袖與矽谷企業交流，培育1萬5000家台灣中小企業面向海外業務，並培訓逾5萬名數位人才。

(中時電子報)