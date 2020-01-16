遠航欠薪員工難過年 業界：張綱維恐被判3年 19:312020/01/16 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遠東航空積欠員工薪資，民航界人士指出，董事長張綱維恐面臨《民航法》最重判處3年徒刑。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遠東航空去年12月12日無預警宣布停航至今，仍未有復飛跡象，且遲未發放去年12月份的薪資，勞動部與交通部官員今與遠航董事長張綱維會面，要求張儘速發放薪資，「讓員工好過年」，但據了解，雙方未達成共識。有民航界人士指出，張綱維若無法妥善處理員工及消費者權益，面臨《民航法》最重判處3年徒刑。 遠航因無預警停飛且情節重大，面臨廢證，相關程序目前仍由交通部進行中。有官員指出，遠航1月5日就該發薪，是否能夠解決薪資問題，將驗證張綱維是否有繼續經營遠航的意願與能力。 (中時 ) #遠航 #張綱維 #12 #薪資 #員工 也許您會感興趣 推薦閱讀 擺脫選舉激情血拚紓壓 SOGO攜手10大銀行最高享8％ 06:042020/01/12 消費 《電子商務》雙11、12助攻，網家Q4營收破百億元創高 08:522020/01/13 財經 富邦悍將薪事難 不排除有人仲裁 14:002020/01/13 體育 三重體育會宜蘭登山 領隊墜谷亡 14:512020/01/13 社會 逐洞賽|運達投顧分析師洪任浚 17:242020/01/13 財經 貿易協議將簽署 陸12月進出口增速成長 10:202020/01/14 財經 陸去年12月出口年增9％ 進口增17.7％ 10:362020/01/14 財經 《興櫃股》上市案過關，汎德永業估Q2掛牌 17:222020/01/14 財經 《業績-鋼鐵》建錩上月營收創高，2019年增2.99％ 11:422020/01/15 財經 陸2019年12月M2增速8.7％高於預期 15:232020/01/16 財經 生活熱門新聞 升級冷氣團！年前這兩天最冷11°C - 生活 韩国瑜不喝酒睡不着？专家一句话打脸 - 生活 2020走大運！3星座過完年發大財 - 生活 喝咖啡益處多 醫：加這2物效果更好 - 生活 卡神案北院正式分案 PTT八卦版版主：我還有更多證據 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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