遠東航空去年12月12日無預警宣布停航至今，仍未有復飛跡象，且遲未發放去年12月份的薪資，勞動部與交通部官員今與遠航董事長張綱維會面，要求張儘速發放薪資，「讓員工好過年」，但據了解，雙方未達成共識。有民航界人士指出，張綱維若無法妥善處理員工及消費者權益，面臨《民航法》最重判處3年徒刑。

遠航因無預警停飛且情節重大，面臨廢證，相關程序目前仍由交通部進行中。有官員指出，遠航1月5日就該發薪，是否能夠解決薪資問題，將驗證張綱維是否有繼續經營遠航的意願與能力。

(中時 )