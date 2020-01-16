證交所表示，今（16）日已受理富邦證券申請「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬正向2倍指數」及「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬反向1倍指數」資格認可，這是今年第1件（2檔）指數投資證券（ETN）標的指數資格認可申請案，也是首次槓桿型及反向型ETN之標的指數資格認可。

證交所表示，根據送件資料顯示，台灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬正向2倍指數，以及台灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬反向1倍指數，由台灣指數公司編製，兩指數追蹤「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數」單日報酬正向2倍及單日報酬反向1倍的報酬表現。

台灣指數公司特選大蘋果報酬指數，以蘋果公司最近期公布供應商名單內的證交所上市公司股票中，精選符合流動性條件及財務穩健度之自由流通市值前十大個股，並採用自由流通市值加權，以表彰台灣大型蘋果供應鏈公司的投資績效表現。

證交所表示，於召開標的指數資格認可審查會議審查通過後，證券商需再檢具相關書件向金管會及證交所申報發行ETN，上市後可提供投資人多樣化投資工具選擇，並增加證券商新種業務的發展。

(工商 )