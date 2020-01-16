星展銀行（台灣）與世界脈動同步，領先業界推出「投資隨身聽」服務，創新以語音方式提供每日精選財經資訊，協助客戶便利、快速地掌握投資訊息。

星展銀行表示，該行是以電子郵件方式，提供星展豐盛理財客戶與星展豐盛私人客戶「每日金融及外匯市場晨訊」，協助客戶在瞬息萬變的經濟環境下，效率掌握產業脈動、做出投資決策。

根據該行2019年11月進行的內部客戶調查，訂閱「每日金融及外匯市場晨訊」的客戶中，有高達77％的客戶，認為內容對投資理財有所助益，同時有59％的客戶對語音服務接收每日投資訊息感興趣，且有近二成客戶表示會因為新增語音服務而提高訂閱意願。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基指出，現代人生活步調緊湊，許多客戶希望利用通勤或工作時間快速掌握投資訊息，卻時常面臨不方便使用手機閱讀資訊的狀況。因此，該行領先業界推出「投資隨身聽」服務，精選每日金融投資訊息，以語音方式呈現，讓客戶無論是在悠閒早餐時光或忙碌通勤的瑣碎空檔，只要打開「投資隨身聽」，就能隨時隨地了解市場最新資訊與趨勢。

(工商 )