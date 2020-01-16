春暖花開金鼠來，農曆鼠年獎至，很多民眾在春節期間都會許下新年新願望，希望能夠財運亨通、身體健康、幸福美滿，為增添過年喜氣並服務民眾，台新金控特別在總部大樓外的人行道上，架起三座大型祈福盒，分別代表財富、健康與愛情，讓民眾可以將許願卡懸掛在祈福盒中，藉由匯集祈福盒內眾多祝願的正能量，希望助民眾新年心想事成。

台新金控表示，金控大樓外吸睛的「金鼠招福」新年佈置，金鼠、牡丹、中國結等傳統春節元素，打造得喜氣洋洋，大樓上超過4米的招福金鼠、大門口的富貴花球、周邊的祥炮齊鳴金拱門，以及三座巨大的祈福盒所組成的亮麗佈置，是台北市內少見的大型春節裝飾，也代表著該公司在金鼠年對民眾的祝福。

值得一提的是，台新金控指出，設計三座代表著財富、健康與愛情的巨型祈福盒，當民眾走進祈福盒中，還能看到上方吊掛著寫上各種吉祥話的祈福天燈，置身祈福盒中就可以感受滿滿的正能量。祈福盒中也準備了祈福卡，讓民眾可以寫下自己的新年新願並掛在祈福盒中，不論是對自己的期許，或是對親友的祝福，甚至是對心上人傳愛意，在新年許下新願，並努力朝目標前進，相信願望的實現就可以在不遠處。

台新金控春節佈置主要延用2019年底聖誕佈置的裝置結構，透過配件及燈材的再利用，以及燈光及設計的調整變化，除幫台北市仁愛圓環增添濃濃的新年喜氣外，也兼具環保的概念。即日起至2月8日元宵節期間，民眾可以把握機會到台新金控走春祈福，並拍下亮麗的燈飾造景，助願自己及親友在新的一年健康、財運、愛情都如意，順利招財進寶、安康幸福。

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