勞動部今（16）日公布「勞雇雙方協商減少工時實施人數」（無薪假）最新統計，截至今年1月中統計，目前正在實施無薪假的事業單位共計有25家，實施人數為941人；相較去年12月底那一期實施人數大減少2,133人。據了解，前一期實施無薪假高達700人的太陽能電池廠，在本期已停止實施。

依據前一期無薪假統計，實施家數為53家、實施人數3,074人創下去年的最惡紀錄，但到了今年1月中，實施人數相較前一期停止實施事業單位家數30家，新增2家，累計減少28家、2,133人。勞動部指出，本期多數事業單位無薪假實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，多為每個月休4天以下。

從行業別來看，這一期實施無薪假事業單位中， 金屬機電工業有11家事業單位、579人，還是實施無薪假情況最嚴重的行業，其他依次為資訊電子工業為2家、144人，化學工業有3家、142人，其他類別則為9家、76人。

(工商 )