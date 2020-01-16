交通部今（16）日下午批准，建設總經費達699.7億元的新北環狀線（第一階段），將可營運。新北市長侯友宜表示，將於周日（1月19日）起開放讓民眾試乘，開放每日上午10點至下午4點免費試乘。至於正式通車時間點，將等北市長柯文哲回台後商定，預計是在農曆春節後辦通車典禮。

值得注意的是，新北市府捷運局提到，旅客在環狀線列車上聽到的轉乘與終點站提示，以及月台聽到的列車進站音樂，則是向台灣民謠致敬，取材「望春風」的部分旋律。

新北環狀線路線與文湖線同屬無人駕駛的中運量捷運系統，自新店「大坪林站」，通往新莊「新北產業園區站」，全長15.4公里，共14車站，路線全在新北市境內，並和新店線、安坑線、中和線、萬大中和樹林線、板南線、新莊線，以及機場捷運線，一次串連七條大台北捷運線相連。

侯友宜也說，機場線A3站(新北產業園區站)原規劃留有預辦登機設施空間，經向中央積極爭取建置，目前已建置完成，待新北環狀線通車後啟用，屆時新北市民可直接由環狀線新北產業園區站內連通機場線，使用預辦登機及行李託運服務，不必繞行臺北車站，將可大幅節省旅程時間。

新北市府捷運局也介紹，特別在新北產業園區站、大坪林站、景安站及頭前庄站等4座轉乘站，設置「音樂通廊」。其中，大坪林站、景安站與頭前庄站，將營運時間分為「6至12時」、「12至18時」、「18至24時」3個時段，委託松山線到站音樂創作者周岳澄，分別以「穿梭」、「印象」、「歸途」3個主題，譜出「小市民的一天」，用原創音樂讓新北市民有共同的音樂記憶。

另外，新北市府捷運局提到，新北產業園區站大廳層，也設置「音樂通廊」，以「轉身」作為主題原創音樂，讓往返機場旅客放慢腳步，享受一場音樂之旅。

(工商 )