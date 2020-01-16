中央銀行為確保農曆春節期間ATM（自動櫃員機）提款、轉帳等跨行系統順暢運作，已請金融機構留存充足跨行清算資金，且財金公司加強監控跨行清算資金，並維護跨行業務正常運作，及金管會也請金融機構注意ATM補鈔及資訊系統運作等事宜，另台銀行等8家金融機構，啟動春節前兌換新鈔。

央行表示，因應跨行支付交易成長，於2019年1月起，提高金融機構日終留存跨行清算資金餘額，得抵充存款準備金的比率（簡稱：抵充比率）上限至8％，為配合農曆春節期間民眾ATM跨行交易需求，春節當月該抵充比率將提高至10％。於春節連假7天，依往年紀錄估算，全體金融機構春節期間留存跨行清算資金餘額，將由平日約800億元，提高至2,000億元。

財金公司也在2019年12月函請各金融機構，加強跨行清算資金監控。央行指出，金融機構若有臨時性的緊急資金需求，得向財金公司申請自央行增撥跨行清算資金，並將與該公司保持密切聯繫，請其維護金融資訊系統跨行業務正常營運。

有關金融機構ATM補鈔及資訊系統安全防護等事宜，金管會另已函請銀行公會轉知全體金融機構，加強補鈔及電子銀行業務運作，以因應企業及民眾資金調度、提款及轉帳等需求。

另為便利民眾農曆春節前兌換新鈔，央行強調，已洽請台銀等8家金融機構，選定454個據點，在1月16日至22日期間辦理新鈔兌換作業。

(工商 )